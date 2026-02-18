¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso

La selección mexicana de fútbol enfrentará el próximo 22 de mayo en Puebla a Ghana, en un amistoso en la parte final del adiestramiento del equipo para la Copa Mundial, confirmó este miércoles la Federación Mexicana.

México, que quedó eliminado en la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022, pretende ser protagonista el próximo verano en la Copa Mundial, en la que jugará la primera fase en la llave A, contra Sudáfrica, Corea y un equipo europeo aún no determinado.

Los mexicanos, que comenzaron el año con triunfos de 1-0 sobre Panamá y Bolivia, en un par de partidos amistosos, jugarán el próximo 25 de febrero contra Islandia, el 28 de marzo ante Portugal y el 31 frente a Bélgica.

Además de tener altibajos en su rendimiento, México pasa por un momento delicado con varias de sus principales figuras lesionadas.