Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La selección mexicana se prepara para asumir como anfitriona el próximo Mundial 2026. (Foto: México en 'X')
La selección mexicana se prepara para asumir como anfitriona el próximo Mundial 2026. (Foto: México en 'X')
Por Redacción EC

La selección mexicana de fútbol enfrentará el próximo 22 de mayo en Puebla a Ghana, en un amistoso en la parte final del adiestramiento del equipo para la Copa Mundial, confirmó este miércoles la Federación Mexicana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso
Mexico

¡Como preparación para el Mundial! México enfrentará a Ghana en partido amistoso

VIDEO: Cruz Azul derrotó a Tigres UANL y ascendió a la segunda posición del Torneo Clausura 2026
Mexico

VIDEO: Cruz Azul derrotó a Tigres UANL y ascendió a la segunda posición del Torneo Clausura 2026

Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL por Liga MX | RESUMEN Y GOLES
Mexico

Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL por Liga MX | RESUMEN Y GOLES

¿A qué hora jugaron Chivas vs. América (1-0), por el Clásico Nacional de la Liga MX?
Mexico

¿A qué hora jugaron Chivas vs. América (1-0), por el Clásico Nacional de la Liga MX?