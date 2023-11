México vs. Alemania en vivo online gratis se enfrentan este domingo 12 de noviembre del 2023 por la primera jornada del Mundial Sub 17 que organiza Indonesia. El partido por el Grupo F entre ambos equipos iniciará a partir de las 6:00 a.m. (hora mexicana) y 7:00 a.m. (hora local) y lo podrás ver por TUDN y DIRECTV Sports, y vía streaming mediante ViX y DGO. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO México vs. Alemania en vivo online por la fase de grupos del Mundial Sub 17.