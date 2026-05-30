Ver México vs Australia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Rose Bowl por amistoso FIFA previo al inicio del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de mayo de 2026, a las 8:00 PM (hora de México), que son las 9:00 PM de Perú, las 10:00 PM de Estados Unidos y las 11:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y ViX transmiten el partido en México por streaming, cable y señal abierta; mientras que fuboTV y Fox Deportes lo pasan en Estados Unidos. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.