Ver México vs. Brasil Sub 20 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 2025 ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile y las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? TUDN, Vix, Amazon Prime Video y Nu9ve lo transmiten en México. Para Sudamérica lo pasará DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

