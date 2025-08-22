Este sábado 23 de agosto del 2025, México y China se verán las caras por la primera fecha del Mundial de Vóley Femenino 2025. El cotejo está pactado para desarrollarse Chiang Mai (Tailandia); a partir de las 7:30 a.m. (hora peruana) y 6:30 a.m. (hora mexicana) . La señal encargada de transmitir el juego en Perú es Latina TV (Canal 2); a nivel internacional, Sportv 2. Asimismo, VBTV, la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) transmitirá todos los duelos en vivo y en directo.