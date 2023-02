En juego un boleto al Mundial 2023. Este martes 21 de febrero, desde las 17:00 (hora local), México vs. El Salvador Sub 17 en vivo online chocan por los cuartos de final del Premundial Concacaf, en el estadio Doroteo Guamuch Flores. El partido será transmitido por la señal de ESPN y live streaming vía ViX Plus. Además, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real.

