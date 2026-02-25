Ver México vs. Islandia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Corregidora por partido amistoso. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 25 de febrero del 2026, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México. ¿Dónde ver? TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 y ViX transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos lo pasarán por FOX Deportes, TUDN, Univision. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

