Ver México vs. Japón EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Oakland-Alameda County Coliseum de Estados Unidos por amistoso internacional. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 6 de septiembre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y las 8:00 PM de México. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, Amazon Prime y Vix transmiten en México; asimismo, en Centroamérica se pasará por TUDN, Azteca Deportes, ViX. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa TUDN, Univision, Vix, FOX Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.