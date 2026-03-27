Ver México vs Portugal EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido amistoso en el Estadio Azteca. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de marzo de 2026, a las 7:00 PM (hora de México), que son las 8:00 PM de Perú, las 9:00 PM de Estados Unidos y las 10:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y ViX transmiten el partido en México por streaming, cable y señal abierta; mientras que fuboTV y Fox Deportes lo psan en Estados Unidos. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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