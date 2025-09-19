Ver Monterrey vs. América EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, a las 10:05 de la noche (hora peruana), que son las 12:05 AM de Argentina y Chile, las 9:05 PM de México y las 5:05 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y Vix transmiten el partido para todo México. En Estados Unidos míralo por TUDN, Univision, Vix y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

