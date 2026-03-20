Ver Monterrey vs Chivas Guadalajara EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de marzo de 2026, a las 8:05 p.m. (hora peruana), que son las 10:05 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:05 PM de México y las 2:05 PM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX, transmiten el partido en México. Univision, TUDN y ViX lo pasa en Estados Unidos. En el resto de Centroamérica, la transmisión está a cargo de TUDN y ViX.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.