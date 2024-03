Monterrey vs. Cincinnati en vivo online medirán fuerzas hoy, jueves 14 de marzo del 2024 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF 2024 en el estadio BBVA. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, en México mediante FOX Sports Premium. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 21:15 (hora peruana) y 20:15 (hora mexicana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Con un gol de Brandon Vázquez ante su antigua afición, el Monterrey de México venció el jueves 1-0 al FC Cincinnati estadounidense en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En Cincinnati (Ohio), mexicano-estadounidense Brandon Vázquez convirtió la única diana del choque en el minuto 24 para ‘Rayados’, que jugaron los últimos veinte minutos con diez jugadores por expulsión del uruguayo Rodrigo Aguirre.

El punta del ‘Team USA’, que se encuentra en un gran momento de forma, culminó una triangulación con Jesús Gallardo y Maximiliano Meza, quien envió un preciso centro al área para que Vázquez anotara por debajo del cuerpo del arquero Roman Celentano.

El atacante, que jugó las cuatro pasadas temporadas en Cincinnati, no festejó la diana y pidió perdón con las manos frente a la grada del estadio TQL.