Monterrey vs. Cruz Azul se verán las caras por el partido de la jornada 10 del Torneo Apertura del Liga MX, este sábado 19 de septiembre de 2026 en el Estadio BBVA. Este duelo es de gran importancia para ambos clubes, pues puede significar la remontada de la temporada. A continuación te compartimos los horarios, canales TV y dónde ver el partido de hoy.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Cruz Azul?

El duelo por el Torneo Apertura de la Liga MX entre Monterrey vs. Cruz Azul comenzará a las 7:10 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:10 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:10 PM

Argentina, Uruguay: 10:10 PM

Estados Unidos (ET): 9:10 PM

Foto: Imago7

¿Dónde ver Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO?

La transmisión del partido Monterrey vs. Cruz Azul estará disponible por Canal 5 y TUDN en televisión libe y de paga. Asimismo podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX y Layvtime.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO por Apertura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Puerto Rico 9:10 p.m. --- ViX México 7:10 p.m. TUDN, Canal 5 ViX, Layvtime Estados Unidos 9:10 p.m. TUDN, Univision ViX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Cruz Azul por Liga MX

Fecha : Sábado 19 de septiembre del 2026.

: Sábado 19 de septiembre del 2026. Partido : Monterrey vs. Cruz Azul

: Monterrey vs. Cruz Azul Horario : 7:10 p.m. hora de México.

: 7:10 p.m. hora de México. Canal : TUDN, Canal 5 y ViX

: TUDN, Canal 5 y ViX Estadio: BBVA

Cómo llegan Monterrey vs. Cruz Azul al duelo por Liga MX

Monterrey y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 19 de septiembre por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio BBVA. El cuadro local llega con 10 puntos y ocupa el duodécimo lugar.

Los Rayados vienen de empatar 0-0 ante Tigres en el Clásico Regio y acumulan tres partidos sin ganar en el torneo. Su irregular campaña los mantiene fuera de los puestos de clasificación, por lo que buscarán reaccionar ante su público.

Cruz Azul, en cambio, marcha cuarto con 15 unidades y llega después de vencer 4-3 al América. La Máquina también perdió 2-0 ante Inter Miami por la Campeones Cup, aunque registra tres triunfos consecutivos en Liga MX.