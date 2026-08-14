Ver Monterrey vs. Juárez EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio BBVA por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 15 de agosto de 2026, a las 7:10 PM (hora mexicana), que son las 10:10 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:10 PM de Perú y la 3:10 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5 y TUDN transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que ViX vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN USA y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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