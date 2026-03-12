Por Redacción EC

vs. se verán las caras por el partido de la jornada 11 del . Ambos clubes cayeron en la última fecha del Torneo Clausura 2026, : ‘Rayados’ cayó 3-2 ante Cruz Azul, mientras que los ‘Bravos’ fueron derrotados 2-1 ante América.

El partido se jugará este viernes 13 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de Juárez. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Juárez?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Monterrey vs. Juárez comenzará a las 9:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 9:00 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay: 12:00 AM
  • Estados Unidos (ET): 11:00 PM

¿Dónde ver Monterrey vs. Juárez EN VIVO?

La transmisión del partido Monterrey vs. Juárez estará disponible en Azteca 7 y FOX en televisión abierta y de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma Fox One.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Juárez EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
República Dominicana9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
El Salvador9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
Guatemala 9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
Honduras9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
Nicaragua9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
Panamá9:00 p.m.Azteca DeportesAzteca Deportes
México9:00 p.m.Azteca 7 y FOXFOX One
Estados Unidos11:00 p.m.Telemundo, FOX SportsfuboTV, Universo, FOX One

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Juárez por Liga MX

  • Fecha: Viernes 13 de marzo del 2026.
  • Partido: Monterrey vs. Juárez
  • Horario: 9:00 p.m. hora de México.
  • Canal: Azteca 7, Azteca Deportes, FOX, FOX One
  • Estadio: Olimpico Benito Juárez.

Cómo llegan Monterrey vs. Juárez al duelo por Liga MX

El encuentro llega con ambos equipos en la pelea por meterse en los primeros puestos del Clausura 2026. Monterrey, con cinco derrotas en su haber, se ubica en la novena posición con trece unidades; por su lado, Juárez se encuentra en la duodécima casilla con diez puntos.

