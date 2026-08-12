Monterrey vs. Nashville SC se verán las caras este miércoles 12 de agosto por la fecha 3 del Grupo A de la Leagues Cup 2026, desde el Geodis Park. Los ‘Rayados’ aún tienen posibilidades de clasificar a la siguiente fase, pero solo les sirve una victoria y esperar otros resultados. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026?

La transmisión del partido entre Monterrey vs. Nashville SC EN VIVO por el Grupo A de la Leagues Cup será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Monterrey vs. Nashville SC por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Monterrey vs. Nashville SC es MLS Season Pass, TUDN USA y FOX Sports.

Monterrey vs. Nashville SC

¿A qué hora juega Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026?

El partido de Monterrey vs. Nashville SC por Leagues Cup 2026 empieza a las 7:00 PM de Perú este miércoles 12 de agosto del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Colombia 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Ecuador 7:00 p.m. --- MLS Season Pass Argentina 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Brasil 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Paraguay 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Uruguay 9:00 p.m. --- MLS Season Pass Chile 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Bolivia 8:00 p.m. --- MLS Season Pass Venezuela 8:00 p.m. --- MLS Season Pass México 6:00 p.m. --- MLS Season Pass Estados Unidos 8:00 p.m. FOX Sports, TUDN MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026

Fecha : Miércoles 12 de agosto del 2026.

: Miércoles 12 de agosto del 2026. Partido : Monterrey vs. Nashville SC

: Monterrey vs. Nashville SC Horario : 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass

: MLS Season Pass Estadio: Geodis Park

¿En qué canal ver Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Monterrey vs. Nashville SC por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿En qué canal ver Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Monterrey por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV.

¿Cómo ver Monterrey vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Monterrey por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026 lo transmite MLS Season Pass por Apple TV, FOX Sports y TUDN.