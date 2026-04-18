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Monterrey vs. Pachuca EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio BBVA.
Monterrey vs. Pachuca EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio BBVA.
Por Redacción EC

Monterrey vs. Pachuca se verán las caras por el partido de la jornada 15 del Torneo Clausura del . Los ‘Rayados’ tienen posibilidades de tomar el liderato del certamen, para ello una victoria es indispensable. Por su lado, las posibilidades de los ‘Tuzos’ de estar entre los ocho primeros es casi nula.

El partido se jugará este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio BBVA, casa de Rayados. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Pachuca?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Monterrey vs. Pachuca comenzará a las 7:05 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

  • México: 7:05 PM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay: 10:05 PM
  • Estados Unidos (ET): 9:05 PM

¿Dónde ver Monterrey vs. Pachuca EN VIVO?

La transmisión del partido Monterrey vs. Pachuca estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Pachuca EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Costa Rica7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
República Dominicana7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
El Salvador7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Guatemala 7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Honduras7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Nicaragua7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Panamá7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
México7:05 p.m.TUDN, Canal 5ViX
Estados Unidos9:05 p.m.TUDNFOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Pachuca por Liga MX

  • Fecha: Sábado 18 de abril del 2026.
  • Partido: Monterrey vs. Pachuca
  • Horario: 7:05 p.m. hora de México.
  • Canal: Canal 5, TUDN, ViX
  • Estadio: BBVA.

Cómo llegan Monterrey vs. Pachuca al duelo por Liga MX

El Cruz Azul empató 1-1 con el América, en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura del fútbol mexicano, y recuperó el segundo lugar del torneo.

En la decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las Águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.

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