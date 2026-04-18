Monterrey vs. Pachuca se verán las caras por el partido de la jornada 15 del Torneo Clausura del Liga MX. Los ‘Rayados’ tienen posibilidades de tomar el liderato del certamen, para ello una victoria es indispensable. Por su lado, las posibilidades de los ‘Tuzos’ de estar entre los ocho primeros es casi nula.

El partido se jugará este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio BBVA, casa de Rayados. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Pachuca?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Monterrey vs. Pachuca comenzará a las 7:05 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:05 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:05 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:05 PM

Estados Unidos (ET): 9:05 PM

¿Dónde ver Monterrey vs. Pachuca EN VIVO?

La transmisión del partido Monterrey vs. Pachuca estará disponible en Canal 5 y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. Pachuca EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX República Dominicana 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX El Salvador 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Honduras 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Nicaragua 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Panamá 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX México 7:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 9:05 p.m. TUDN FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Monterrey vs. Pachuca por Liga MX

Fecha : Sábado 18 de abril del 2026.

: Sábado 18 de abril del 2026. Partido : Monterrey vs. Pachuca

: Monterrey vs. Pachuca Horario : 7:05 p.m. hora de México.

: 7:05 p.m. hora de México. Canal : Canal 5, TUDN, ViX

: Canal 5, TUDN, ViX Estadio: BBVA.

Cómo llegan Monterrey vs. Pachuca al duelo por Liga MX

El Cruz Azul empató 1-1 con el América, en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura del fútbol mexicano, y recuperó el segundo lugar del torneo.

En la decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las Águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.