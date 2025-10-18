Monterrey vs. Pumas en vivo: ver transmisión del partido por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio BBVA. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Monterrey vs. Pumas en vivo: ver transmisión del partido por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio BBVA. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
/ PATRICK T. FALLON
Redacción EC
Redacción EC

VerMonterrey vs. Pumas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de octubre de 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN Amazon Prime y ViX transmiten el partido para todo México. En Estados Unidos míralo por TUDN, Univision, Vix y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

