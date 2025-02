Ver Monterrey vs. Querétaro EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido de hoy en el Estadio Corregidora por la fecha 7 del Clausura 2025 de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa este domingo 16 de febrero de 2025 desde las 17:00 horas de México, que son las 6:00 PM de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami y New York), y las 8:00 PM en Argentina y Chile. ¿Dónde ver? El partido no cuenta con transmisión por televisión en México ni Estados Unidos, pero podrás verlo a descargar las aplicaciones de ViX Premium y Caliente TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

