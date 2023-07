Monterrey vs. Real Salt Lake en vivo se verán las caras este miércoles 26 de julio del 2023 por la segunda jornada del Grupo B de la Leagues Cup 2023 en el America First Field, es un estadio multipropósito en Estados Unidos ubicado en Sandy, Utah, y es la casa del Real Salt Lake, club de la Major League Soccer de USA. La ceremonia inaugural del estadio tuvo lugar el 12 de agosto de 2006. El encuentro entre ambos equipos iniciará a partir de las 20:30 (hora peruana), lo podrás ver mediante los canales de MLS Pass on Apple TV. Entérate de todos los detalles del encuentro en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Monterrey vs. Mazatlán se enfrentan por la Liga MX (Video: @Rayados).