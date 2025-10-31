Ver Monterrey vs. Tigres EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, a las 8:05 p.m. (hora peruana), que son las 10:05 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 7:05 PM de México y las 4:05 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5, ViX y Amazon Prime transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por TUDN, Univision, Paramount+ y ViX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

