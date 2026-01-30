Redacción EC
Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la fecha 4 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX transmiten el partido en México, mientras que TUDN y Univision pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS