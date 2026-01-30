Ver Monterrey vs Tijuana EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX transmiten el partido en México, mientras que TUDN y Univision pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

