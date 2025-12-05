Ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Nemesio Diez por la semifinal de vuelta de la Liguilla MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 6 de diciembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, ViX, Azteca 7 y Canal 5 transmiten en México. TUDN y ViX lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.