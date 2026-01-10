Ver Monterrey vs. Toluca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 10 de enero, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Las Estrellas y ViX transmiten en México. TUDN, Paramount+ y Univision lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.