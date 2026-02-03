Monterrey vs Xelajú MC: horarios, canales TV y dónde ver partido por la Copa de Campeones de la Concacaf

Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Mario Camposeco por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? FOX One y FOX+ transmiten el partido en México, mientras que Fox Sports 2, TUDN y ViX pasan el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

