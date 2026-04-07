Nashville SC vs. América se verán las caras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto de la MLS dejó en el camino al Inter Miami de Lionel Messi gracias al gol de visitante; por su lado, las ‘Águilas’ lograron derrotar a Philadelphia.

El partido se jugará este martes 7 de abril de 2026 en el Geodis Park, casa de Nashville SC. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Nashville SC vs. América por Copa de Campeones Concacaf?

El duelo por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Nashville SC vs. América comenzará a las 6:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 6:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 9:00 PM

Estados Unidos (ET): 8:00 PM

¿Dónde ver Nashville SC vs. América EN VIVO?

La transmisión del partido Nashville SC vs. América estará disponible en FOX México y FOX One en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney Plus.

¿Qué canal transmite Nashville SC vs. América EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 9:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 6:00 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 8:00 p.m. FOX Sports, TUDN FOX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver Nashville SC vs. América por Copa de Campeones Concacaf

Fecha : Martes 7 de abril del 2026.

: Martes 7 de abril del 2026. Partido : Nashville SC vs. América

: Nashville SC vs. América Horario : 6:00 p.m. hora de México.

: 6:00 p.m. hora de México. Canal : FOX México, FOX One

: FOX México, FOX One Estadio: Geodis Park

Cómo llegan Nashville SC vs. América al duelo por Copa de Campeones Concacaf

El Club América es uno de los favoritos para llevarse el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf. Aunque no vive su mejor momento en la Liga MX, las ‘Águilas’ siempre son protagonisas en este tipo de certámenes.

Por su lado, Nashville SC se mantiene en el liderato de la Conferencia del Este de la MLS y aspira a derrotar al gigante mexicano.