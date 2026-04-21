Necaxa vs. Chivas se verán las caras por el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura del Liga MX. Los ‘Rayados’ tienen posibilidades de tomar el liderato del certamen, para ello una victoria es indispensable. Por su lado, las posibilidades de los ‘Tuzos’ de estar entre los ocho primeros es casi nula.

El partido se jugará este miércoles 22 de abril de 2026 en el Estadio Victoria Aguascalientes, casa de Necaxa. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Necaxa vs. Chivas?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Necaxa vs. Chivas comenzará a las 9:05 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:05 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:05 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 12:05 AM

Estados Unidos (ET): 11:05 PM

¿Dónde ver Necaxa vs. Chivas EN VIVO?

La transmisión del partido Necaxa vs. Chivas estará disponible en Canal 5, TUDN, TV Azteca, Azteca Deportes y Claro Sports en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Necaxa vs. Chivas EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX República Dominicana 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX El Salvador 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Guatemala 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Honduras 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Nicaragua 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Panamá 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX México 9:05 p.m. TUDN, Canal 5 ViX Estados Unidos 10:05 p.m. TUDN FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Necaxa vs. Chivas por Liga MX

Fecha : Miércoles 22 de abril del 2026.

: Miércoles 22 de abril del 2026. Partido : Necaxa vs. Chivas

: Necaxa vs. Chivas Horario : 7:05 p.m. hora de México.

: 7:05 p.m. hora de México. Canal : Canal 5, TUDN, TV Azteca, ViX

: Canal 5, TUDN, TV Azteca, ViX Estadio: Victoria Aguascalientes.

Cómo llegan Necaxa vs. Chivas al duelo por Liga MX

Guadalajara, dirigido por el entrenador argentino Gabriel Milito, consolidó su liderato en el torneo Clausura mexicano al vapulear al Puebla en la decimoquinta jornada, que concluyó este domingo.

Un doblete de Bryan González y sendos goles de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos llevaron el sábado al líder a 34 puntos de 45 posibles.

A 3 puntos marcha Pachuca, que derrotó por 1-3 a Monterrey.