Ver Necaxa vs. Monterrey EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Victoria Aguascalientes por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 13 de enero, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca Deportes, ViX, Azteca 7 y Marca Claro transmiten en México. ViX lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.
Contenido sugerido
Contenido GEC