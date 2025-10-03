Ver Necaxa vs. Pachuca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Victoria Aguascalientes por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 3 de octubre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile y las 7:00 PM de México. ¿Dónde ver? ViX, Amazon Prime, Claro Sports y Azteca Deportes lo pasarán para todo el territorio mexicano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

