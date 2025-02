Luis Nery vs. Kyonosuke Kameda: mira la transmisión del evento en Tijuana, México. ¿A qué hora es la pelea? El boxeador mexicano vuelve al ring tras ocho meses de su derrota ante el campeón indiscutido en peso supergallo, Naoya Inoue. El combate se realizará hoy, sábado 22 de febrero de 2025, desde 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile y las 8:00 AM de México. ¿Dónde ver? Azteca 7 será la señal exclusiva que transmitirá el esperado combate en México; además, ESPN y Disney Plus lo pasarán para el resto de Latinoamérica. Revisa la cartelera completa y sigue las peleas aquí, gratis por internet.

