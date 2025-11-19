Ver Pachuca vs. Pumas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Hidalgo por el Play-in del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 8:00 PM de Perú y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV y Fox Sports transmiten el partido en México; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por TUDN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.