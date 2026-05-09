Ver Pachuca vs. Toluca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Hidalgo por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 10 de mayo de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One y FOX+ transmiten el partido en México. TUDN y ViX lo pasan en Estados Unidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

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