El ambiente festivo podía sentirse en todo el Estadio Universitario. No obstante, una aficionada no la pasó nada bien durante la victoria de Tigres UANL por 4-1 ante Toluca por los cuartos de final del Torneo Clausura, Liga MX.

La mujer sufrió un impacto en la cabeza de un pedazo de concreto que se desprendió de ‘El Volcán’. Felizmente no ocurrió en una tragedia y pudo recibir asistencia médica de inmediato.

“Justo iba empezando el partido, tendría tres minutos de haber comenzado el partido. Llegaron los chicos de M y del staff del estadio y fue como me atendieron en un módulo del M (asistencia médica) y el doctor me evaluó, me hicieron algunas pruebas”, contó la afectada.

Asimismo, la aficionada mencionó que no es la primera vez que un evento así ocurre, además tuvo que ser suturada y se mostró con una venda que le cubría la parte superior de la cabeza.

“Se desprendió un pedazo de concreto. Me cayó unos pequeños fragmentos en la pierna y posteriormente uno del tamaño de mi mano en la cabeza. Tuve que ser suturada. Creo que lo más importante es que las personas no se lastimen, no es la primera vez, en otra temporada ya me habían caído pedazos de concreto del techo”

Ella es la dama que sufrió una herida en su cabeza, luego que se desprendiera un pedazo de concreto en el uni @info7mty pic.twitter.com/ccoxyZCuk7 — AlecsAguir El Regio Aguirre (@AlecsAguir) May 12, 2023