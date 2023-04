Luego de los partidos por el Mundial Qatar 2022 y por los siguientes que se han venido desarrollando estos últimos días, la selección de México ha brillado, pero gran sorpresa ha generado la ausencia de una de sus figuras deportivas más conocidas. ¿Por qué Chicharito Hernández no vuelve a jugar en el seleccionado azteca? En esta nota responderemos esta importante interrogante.

POR QUÉ CHICHARITO HERNÁNDEZ NO VUELVE A JUGAR EN LA SELECCIÓN DE MÉXICO

En una entrevista para la cadena de comunicación, Fox Sports, el Chicharito Hernández explicó cuál es la verdadera razón por la que ya no juega para la selección de México.

Chicharito Hernández contó que una indisciplina lo alejó del equipo de sus amores. Por ello fue excluido del combinado nacional, dando pie a, luego, negativas a posteriores convocaciones.

Según contó, la sanción había sido emitida por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Desafortunadamente, ¿qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir, me equivoqué. ¡Todos güey! Ahí fue el problema, que en una situación, lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, se los cobran a cinco, por algo será” contó Chicharito Hernández dando a entender que recibió un trato diferenciado en relación a sus compañeros.

Así mismo, indicó que luego de lo ocurrido, creció en el un desinterés por representar al seleccionado nacional; esto creció más cuando se dio cuenta que tenía que pasar más tiempo junto a sus hijos.

“No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso”, dijo Hernández. “Todo pasó como tenía que pasar, y al final todo terminó como tenía que terminar”.

Chicharito Hernández fue sancionado por haberse reunido con modelos previo a un partido en el que se enfrentaron frente a Argentina y en el que perdieron por cuatro goles. La derrota y la falta de concentración antes del encuentro le valió la sanción al aclamado jugador mexicano.

DATOS DE CHICHARITO HERNÁNDEZ

El Chicharito Hernández, cuyo nombre completo es Javier Hernández Balcázar; es un futbolista mexicano que juega como delantero en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El Chicharito Hernández fue internacional absoluto con la selección de fútbol de México, su mejor actuación se produjo en la Copa de Oro de 2011, donde fue nombrado mejor jugador y Bota de Oro del campeonato tras anotar siete goles en seis partidos que le permitieron salir campeón del torneo, siendo su mayor logro con la selección mexicana.

El Chicharito Hernández es el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles. A nivel de clubes, su mejor actuación se dio con el Manchester United en la temporada 2010/2011 en donde fue campeón de la Premier League y la Community Shield, siendo uno de los goleadores del equipo y superando a grandes figuras como Wayne Rooney y Michael Owen.

El Chicharito Hernández fue nombrado Jugador del año Sir Matt Busby. En la misma temporada llegó a la final de la Champions League, en donde su equipo cayó frente al F. C. Barcelona, quedando subcampeón del torneo.

