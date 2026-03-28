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Portugal vs México EN VIVO
México se mide ante Portugal en su primer partido amistoso FIFA del año este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca. El ‘Tri’ es anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA y se prepara para llegar de la mejor manera a su debut en la cita mundialista ante un rival que no contará con Cristiano Ronaldo, pero también asoma como una de las candidatas a pelear el título.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido amistoso entre México y Portugal desde el estadio Azteca.
¿A qué hora juega México vs Portugal por partido amistoso FIFA 2026?
El partido de México vs Portugal por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de México y 8:00 PM de Perú este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca.