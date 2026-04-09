Puebla vs. León se verán las caras por el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura del Liga MX. 'La Franja’ busca volver al triunfo tras dos empate y dos derrotas en las últimas cuatro fechas; por su lado, los ‘Felinos’ irán por su tercera victoria consecutiva.

El partido se jugará este viernes 10 de abril de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, casa de Puebla FC. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Puebla vs. León?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Puebla vs. León comenzará a las 6:07 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM

Estados Unidos (ET): 9:00 PM

¿Dónde ver Puebla vs. León EN VIVO?

La transmisión del partido Puebla vs. León Laguna estará disponible en Azteca 7 y Azteca Deportes en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas FOX One.

¿Qué canal transmite Puebla vs. León EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes República Dominicana 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes El Salvador 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Guatemala 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Honduras 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Nicaragua 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Panamá 7:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes México 7:00 p.m. Azteca 7, FOX One Azteca Deportes Estados Unidos 9:00 p.m. TUDN TUDN App, ViX

Horario, canal TV y dónde ver Puebla vs. León por Liga MX

Fecha : Viernes 10 de abril del 2026.

: Viernes 10 de abril del 2026. Partido : Puebla vs. León

: Puebla vs. León Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : Azteca Deportes, Azteca 7, FOX One

: Azteca Deportes, Azteca 7, FOX One Estadio: Cuauhtémoc.

Cómo llegan Puebla vs. León al duelo por Liga MX

Puebla actualmente se ubica en la casilla número 15 del Torneo Apertura, y lucha para no quedar entre los últimos puestos. Con dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos, ‘La Franja’ ha perdido mucho terreno en la tabla de posiciones.

Por su lado, León ha logrado encajar dos victorias consecutivas y se posiciona en el undécimo lugar con 16 puntos.