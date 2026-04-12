Pumas UNAM vs Mazatlán se verán las caras por el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura del Liga MX. El conjunto local busca mantenerse dentro de los cinco mejores, para ello deberá sumar de a tres esta tarde. El objetivo del combinado felino es mantenerse con opciones de lograr el título. Por su parte, la visita llega en mal momento y necesita una victoria que les permita escapar de los últimos lugares de la tabla. El partido se jugará este domingo 12 de abril de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Pumas UNAM vs Mazatlán?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Pumas UNAM vs Mazatlán comenzará a las 12:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 12:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 3:00 PM

Estados Unidos (ET): 2:00 PM

¿Dónde ver Pumas UNAM vs Mazatlán EN VIVO?

La transmisión del partido Pumas UNAM vs Mazatlán estará disponible en TUDN y Canales de las Estrellas en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas ViX.

¿Qué canal transmite Pumas UNAM vs Mazatlán EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX República Dominicana 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX El Salvador 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX Guatemala 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX Honduras 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX Nicaragua 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX Panamá 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX México 12:00 p.m. TUDN, Las Estrellas ViX Estados Unidos 2:00 p.m. TUDN, Univision ViX

Horario, canal TV y dónde ver Pumas UNAM vs Mazatlán por Liga MX

Fecha : Domingo 12 de abril del 2026.

: Domingo 12 de abril del 2026. Partido : Pumas UNAM vs Mazatlán.

: Pumas UNAM vs Mazatlán. Horario : 12:00 p.m. hora de México.

: 12:00 p.m. hora de México. Canal : Canal Las Estrellas, TUDN, ViX

: Canal Las Estrellas, TUDN, ViX Estadio: Olímpico Universitario.

Cómo llegan Pumas UNAM vs Mazatlán al duelo por Liga MX

Pumas UNAM actualmente se ubica en la casilla número 5 del Torneo Clausura y lucha para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. El combinado felino suma 24 puntos producto de seis victorias y seis empates en 13 partidos disputados. Por su parte, Mazatlán es penúltimo y necesita sumar fuera de casa para escapar del fondo de la tabla.