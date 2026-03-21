Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de marzo de 2026, a las 10:10 p.m. (hora peruana), que son las 12:10 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:10 PM de México y las 4:10 PM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y ViX, transmiten el partido en México. Univision, Paramount+, TUDN y ViX lo pasa en Estados Unidos. En el resto de Centroamérica, la transmisión está a cargo de TUDN y ViX.

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