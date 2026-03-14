Ver Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de marzo de 2026, a las 10:10 p.m. (hora peruana), que son las 12:10 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:10 PM de México y la 4:10 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5 y TUDN transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que ViX vía streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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