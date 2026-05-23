Por Adrián Puga

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Olímpico Universitario por la final de vuelta del Torneo Clausura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 24 de mayo de 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de Perú y la 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y TV Azteca transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que ViX vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN USA y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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