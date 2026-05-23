Ver Pumas UNAM vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Olímpico Universitario por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 24 de mayo de 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de Perú y la 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y TV Azteca transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que ViX vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN USA y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.