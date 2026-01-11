Ver Pumas vs Querétaro EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El clásico se disputa hoy, domingo 11 de enero de 2026, a las 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Chile, las 12:00 PM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? Las Estrellas y TUDN transmiten el partido en México por cable y señal abierta, si deseas verlo ONLINE, tendrás que sintonizar VIX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

