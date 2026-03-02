Pumas vs Toluca EN VIVO por la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX es uno de los partidos más esperados de la semana y se jugará este martes 3 de marzo de 2026. Los dos equipos buscarán mantener el ritmo en el torneo mexicano en un duelo clave para sus aspiraciones en el campeonato.

¿A qué hora juegan Pumas vs Toluca en México?

El encuentro entre Pumas UNAM y Toluca está programado para este martes 3 de marzo de 2026 a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Olímpico Universitario, casa de los universitarios.

Horarios en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:10 p.m.

Bolivia y Venezuela: 11:10 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:10 a.m.

Pumas vs Toluca EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE desde el Estadio Olímpico Universitario. / Jam Media

Dónde ver EN VIVO Pumas vs Toluca por TV

Si quieres ver el Pumas vs Toluca EN VIVO, las señales confirmadas para transmitir el partido en México son:

TUDN – transmisión por televisión de paga.

ViX Premium – streaming en línea con acceso para suscriptores.

Estas plataformas ofrecerán la cobertura completa del partido, con previa, narración y análisis minuto a minuto.

Horario, TV y dónde ver Pumas vs Toluca por Liga MX

Fecha : Martes 3 de marzo del 2026.

: Martes 3 de marzo del 2026. Partido : Pumas vs Toluca.

: Pumas vs Toluca. Horario : 9:10 p.m. hora de México.

: 9:10 p.m. hora de México. Canal : Vix, TUDN y Vix+ Premium.

: Vix, TUDN y Vix+ Premium. Estadio: Olímpico Universitario.

Cómo llegan Pumas y Toluca al duelo

Pumas llega al partido con una buena racha en el Clausura 2026, manteniéndose entre los equipos sin derrota tras varias jornadas disputadas, mientras que Toluca también ha sumado resultados positivos que lo mantienen competitivo en la tabla.

El choque en el Olímpico Universitario promete intensidad y emociones, con dos clubes históricos del fútbol mexicano que buscarán escalar posiciones y mantenerse firmes rumbo a la fase final del campeonato.

Previa del partido y expectativas

Con ambos equipos en buena forma, Pumas vs Toluca es un duelo que puede influir en la pelea por puestos altos de la tabla del Clausura 2026. La afición mexicana espera un juego vibrante con opciones de gol y un resultado que favorezca a quienes buscan acercarse a la zona de liguilla.