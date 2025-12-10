Este jueves 11 de diciembre Tigres vs. Toluca se ven las caras en un partidazo por la final de ida de la Liga MX en el Estadio Universitario de la UANL. El compromiso va desde las 8:00 p.m. (hora mexicana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de Perú y las 3:00 AM de España.

Para que puedas ver el partido entre Tigres y Toluca, te mostraremos a continuación qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ningún detalle.

¿Qué canal TV transmite, Tigres vs Toluca EN VIVO?

El partido Tigres vs Toluca, por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX, será transmitido por Azteca 7 y FOX Sports en todo México. Además, se podrá seguir mediante streaming por FOX One.

¿Dónde ver Tigres vs Toluca EN VIVO y ONLINE en Centroamérica?

En Costa Rica lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Nicaragua lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes

En Guatemala lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

En Honduras lo pasa: ViX, TUDN, Azteca Deportes

En Panamá lo pasa: ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes

¿Cómo ver Tigres vs Toluca en México, Estados Unidos y Perú?

El partido de Tigres vs. Toluca, por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX, será transmitido en México por las señales de Azteca 7, Fox Sports y Fox one. De igual manera, este compromiso también podrá ser visto en Estados Unidos por Telemundo, Estrella TV y Fox Deportes.

Por otro lado, para todo el Perú, el partido Tigres vs Toluca será transmitido mediante YouTube.

Hora, TV y dónde ver EN VIVO Tigres vs Toluca

