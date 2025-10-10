La selección nacional de México se viene preparando para lo que será el Mundial 2026, en el cual es sede oficial para albergar el torneo más importante de fútbol. En esta ocasión, México enfrentará a Colombia, una selección que llega de quedar tercera en las complicadas Eliminatorias Sudamericanas, además fue subcampeona de América tras perder por la mínima diferencia ante Argentina.

En la convocatoria de México para este partido, reapareció Julián Quiñones, del club saudí Al Qadsiah, para integrar la nómina y enfrentar a Colombia y Ecuador en partidos de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Tras no ser llamado para los amistosos de septiembre contra Japón y Corea del Sur, Quiñones volvió a ser citado por el seleccionador azteca Javier “El Vasco” Aguirre para la doble fecha FIFA que arranca con el juego contra Colombia, el sábado 11 de octubre en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.

Entérate qué canales transmiten el partido de México vs. Colombia por amistoso de la fecha FIFA en Chile y dónde mirarlo vía streaming.

El partido amistoso por fecha FIFA entre México vs. Colombia será transmitido en México por Azteca 7, Canal 5 y TUDN mediante TV abierta, cable y vía streaming+. El encuentro será televisado por señal abierta. También podrás seguir a través del minuto a minuto de El Comercio.

El partido de México vs. Colombia lo podrás mirar por TUDN, Azteca 7 y Canal 5 en México. Para ver la señal de Canal 5 lo podrás hacer por televisión abierta, cable o streaming. Por TV abierta solo necesitarás conectar a tu TV una antena digital y sintonizar el Canal 5. Ahora, si lo deseas ver por cable, tendrás que contratar cualquiera de los siguiente cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Dish México.

Si lo deseas ver por TUDN, podrás mirar esta señal por TV abierta a través de Canal 5 y por cable, también tendr´´as que contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay.

Finalmente, también podrás ver el juego de México por Azteca 7, conocido como el Canal 7o TV Azteca 7. Para ver Azteca 7 lo podrás hacer por televisión abierta, cable o streaming. Por TV abierta solo necesitarás conectar a tu TV una antena digital y sintonizar el Canal 7. Ahora, si lo deseas ver por cable, tendrás que contratar cualquiera de los siguiente cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Dish México.

Día: sábado 11 de octubre del 2025

sábado 11 de octubre del 2025 Hora en México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora en Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estadio: AT&T Stadium.

Posibles alineaciones de México vs. Colombia

Alineación de México: Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Luis Romo, Marcel Ruiz; Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.

Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Luis Romo, Marcel Ruiz; Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega. Alineación de Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Luis Suárez, Luis Díaz.