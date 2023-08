Querétaro vs New England en vivo se verán las caras este lunes 07 de agosto del 2023 por los octavos de final de la Leagues Cup en el Gillette Stadium es un estadio multiuso en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, a unos 35 km al suroeste del centro de la ciudad de Boston. Tiene capacidad para 68 756 espectadores. Este partido está programado para que inicie a las 19:00 (hora local) y lo podrás ver a través de MLS Pass on Apple TV.

