San Luis vs. Pumas UNAM se verán las caras por el partido de la jornada 15 del Liga MX. Los ‘auriazules’ busca seguir ascendiendo en la tabla de posiciones para llegar con ventaja para la Liguilla. Por su lado, los locales necesitan volver a sumar para no quedar en la zona baja.

El partido se jugará este viernes 17 de abril de 2026 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, casa de Atlético San Luis. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan San Luis vs. Pumas UNAM por Liga MX?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre San Luis vs. Pumas UNAM comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 PM

Estados Unidos (ET): 2:00 AM del sábado

¿Dónde ver San Luis vs. Pumas UNAM EN VIVO?

La transmisión del partido San Luis vs. Pumas UNAM estará disponible en ESPN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas Disney Plus y ViX.

¿Qué canal transmite San Luis vs. Pumas UNAM EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX República Dominicana 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX El Salvador 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX Guatemala 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX Honduras 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX Nicaragua 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX Panamá 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX México 7:00 p.m. ESPN Disney Plus, ViX Estados Unidos 8:00 p.m. - ViX

Horario, canal TV y dónde ver San Luis vs. Pumas UNAM por Liga MX

Fecha : Viernes 17 de abril del 2026.

: Viernes 17 de abril del 2026. Partido : San Luis vs. Pumas UNAM

: San Luis vs. Pumas UNAM Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : ESPN, Disney Plus, ViX

: ESPN, Disney Plus, ViX Estadio: Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Cómo llegan San Luis vs. Pumas UNAM al duelo por Liga MX

Los Pumas UNAM, equipó donde juega el costarricense Keylor Navas, superaron este domingo por 3-1 al Mazatlán, con lo que ascendieron al cuarto lugar del Clausura mexicano en la decimocuarta jornada.

Los felinos llegaron a 27 puntos, con los que prácticamente aseguraron su participación en la lista de los ocho primeros que clasificarán a la fase final.

San Luis empató 1-1 con Toluca con un penalti de último instante convertido por el italiano Joao Pedro, quien alcanzó a Armando González, del Guadalajara, en el liderato de los goleadores, ambos con 12 dianas.