Ver Santos Laguna vs Cruz Azul EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Corona por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 3 de marzo del 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN, Vix y Disney+ Premium transmiten el juego en México. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.