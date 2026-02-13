Telemundo en directo: cómo ver Club América vs Chivas, por el Clásico Nacional de la Liga MX

Telemundo EN VIVO : es el canal en Estados Unidos que pasa el partido de Club América vs Chivas por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Akron. El partido arrancará a las 10:07 PM en Perú, a las 9:07 PM en México y a las 11:07 PM en Estados Unidos este sábado 14 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido por el Clásico Nacional, tendrás que ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.