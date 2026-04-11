Tigres vs. Chivas se verán las caras por el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura del Liga MX. El ‘Rebaño Sagrado’ es el actual líder con 31 puntos, aún apartado de Cruz Azul, su más cercano perseguidor con 27 unidades.

Por su lado, los ‘Felinos’ buscan mantenerse dentro de los ocho primeros, y ponerle fin a la racha de tres partidos consecutivos sin victoria.

El partido se jugará este sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Universitario UANL, casa de Tigres UANL. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Chivas por Liga MX?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre Tigres vs. Chivas comenzará a las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 5:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 8:00 PM

Estados Unidos (ET): 7:00 PM

¿Dónde ver Tigres vs. Chivas EN VIVO?

La transmisión del partido Tigres vs. Chivas estará disponible en Azteca 7 y Azteca Deportes en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas FOX One y Tubi.

¿Qué canal transmite Tigres vs. Chivas EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes República Dominicana 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes El Salvador 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Guatemala 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Honduras 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Nicaragua 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes Panamá 5:00 p.m. Azteca Deportes Azteca Deportes México 5:00 p.m. Azteca 7, FOX One Azteca Deportes, Tubi Estados Unidos 6:00 p.m. Telemundo, FOX Sports, Estrella TV FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Tigres vs. Chivas por Liga MX

Fecha : Sábado 11 de abril del 2026.

: Sábado 11 de abril del 2026. Partido : Tigres vs. Chivas

: Tigres vs. Chivas Horario : 5:00 p.m. hora de México.

: 5:00 p.m. hora de México. Canal : Azteca Deportes, Azteca 7, FOX One y Tubi

: Azteca Deportes, Azteca 7, FOX One y Tubi Estadio: Universitario UANL

Cómo llegan Tigres vs. Chivas al duelo por Liga MX

Tigres UANL no viene atravesando su mejor racha. Con dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos, los ‘Felinos’ han perdido terreno en la tabla de posiciones. Y actualmente, luchan por quedarse dentro del top 8.

Por otro lado, Chivas de Guadalajara es el único líder del Torneo Clausura. Con 31 puntos se erige en la cima, y Cruz Azul, el segundo lugar, aún se mantiene a 4 puntos.