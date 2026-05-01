Tigres vs. Chivas se verán las caras por el partido de ida por los cuartos de final del Torneo Clausura del Liga MX. El partido se jugará este sábado 2 de mayo de 2026 en el Estadio Universitario de la UANL. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Chivas?

El duelo los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX entre Tigres vs. Chivas comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 7:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 10:00 AM

Estados Unidos (ET): 9:00 PM

¿Dónde ver Tigres vs. Chivas EN VIVO?

La transmisión del partido Tigres vs. Chivas estará disponible en Azteca 7 y FOX México en televisión. También podrá verse por streaming a través de las plataformas Azteca Deportes y FOX One.

¿Qué canal transmite Tigres vs. Chivas EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. --- Azteca Deportes República Dominicana 7:00 p.m. --- Azteca Deportes El Salvador 7:00 p.m. --- Azteca Deportes Guatemala 7:00 p.m. --- Azteca Deportes Honduras 7:00 p.m. --- Azteca Deportes Nicaragua 7:00 p.m. --- Azteca Deportes Panamá 7:00 p.m. --- Azteca Deportes México 7:00 p.m. Azteca 7, FOX México Azteca Deportes. FOX One Estados Unidos 9:00 p.m. Telemundo, FOX Sports FOX Sports App

Horario, canal TV y dónde ver Tigres vs. Chivas por Liga MX

Fecha : Sábado 2 de mayo del 2026.

: Sábado 2 de mayo del 2026. Partido : Tigres vs. Chivas

: Tigres vs. Chivas Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : Azteca 7, Azteca Deportes, FOX México

: Azteca 7, Azteca Deportes, FOX México Estadio: Universitario de la UANL.

Cómo llegan Tigres vs. Chivas al duelo por Liga MX

Los Tigres UANL, en los que juega Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, buscarán este sábado sacar ventaja ante el Guadalajara, de su compatriota Gabriel Milito, en el juego de ida de los cuartos de final del Clausura del fútbol mexicano.

Los felinos, uno de los equipos más ganadores de ligas desde el 2010, recibirán a unas Chivas que parten como favoritos gracias a que terminaron la fase regular en el segundo lugar; Tigres ocupó el séptimo escalón.

El equipo de Milito arriba con la moral tocada, ya que perdieron la cima de la competencia en la última jornada, además, no contarán con cinco de sus titulares habituales, entre ellos su goleador Armando González, ya que estos fueron requeridos para concentrarse con la selección mexicana de cara al Mundial 2026.